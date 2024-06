Pour Paul George, perdre Nicolas Batum et Robert Covington a fait mal aux Clippers

Quelle sera la suite pour Paul George ? Pas prolongé par les Clippers, l’arrière/ailier a l’occasion de tester le marché et les Sixers rêvent notamment de l’associer à Tyrese Maxey et Joel Embiid.

Dans son podcast, « PG13 » est revenu sur cette saison, terminée sur une nouvelle blessure de Kawhi Leonard…

« On a eu beaucoup de hauts, et beaucoup de bas. Au départ, on était bien puis on a fait le trade et on a pris un ralentisseur. On n’arrivait pas à gagner, je crois qu’on a perdu cinq matchs de suite (suite à l’arrivée de James Harden) puis Russ (Westbrook) a pris l’initiative de sortir du banc. Et on a trouvé de la vie. Mais durant ces cinq défaites, on essayait de trouver des solutions. On ne prenait pas des raclées, pas que je m’en souvienne en tout cas, mais on ne savait juste pas encore comment gagner ces matchs » se remémore-t-il.

Par la suite, Paul George rappelle que les Clippers ont connu une superbe période, avec 31 victoires en 39 matchs qui avaient totalement relancé la formation de Tyronn Lue.

« On était dans cette phase, où on gagnait, où on jouait bien, et puis je pense qu’on a pris ce mur où les adversaires ont commencé à comprendre qui étaient les Clippers, en nous étudiant bien. Notre défense avait du mal à fonctionner et notre attaque était moins bonne, du point de vue du spacing ou du mouvement. Kawhi s’est ensuite blessé et, à partir de là, on essayait simplement de finir fort et de tenir, parce qu’on savait qu’il était possible qu’il revienne durant les playoffs. Mais on est tombé sur une bonne équipe de Dallas, qui a compris ce qu’on faisait. »

Sans Nicolas Batum et Robert Covington, le duo Leonard/George plus exposé

Les Mavericks ont ainsi privé Paul George et James Harden de rythme, les forçant à lâcher le ballon. Mais l’ailier laisse aussi entendre que le transfert de James Harden a déséquilibré l’équipe, et les rôles.

« Le plus difficile, c’est qu’on a démarré fort la saison. On était chaud, tout le monde jouait bien, il y avait de l’énergie. C’était la première fois qu’on était tous en bonne santé, avec en plus Russ. C’était l’émergence de ça, alors que moi et Kawhi étions en bonne santé, et que Russ était installé. C’était comme un nouveau départ, avec ce qui pouvait fonctionner à nos yeux. Et puis on a fait le trade pour James et ce n’est pas sa faute si on a souffert, à mon avis, mais ce qui a été un peu oublié, c’est qu’on a perdu RoCo (Robert Covington), on a perdu Nico (Batum). C’étaient nos « glue guys », nos défenseurs. Et on joue petit, eux avaient la taille pour nous permettre de le faire. Ce n’était pas le fait d’aller chercher James, mais c’était plutôt le fait de perdre ces gars. KJ Martin aussi, qui apportait de l’énergie, des jambes jeunes. »

Nicolas Batum et Robert Covington étaient ainsi précieux dans le « small ball » de Tyronn Lue. Avec leur taille et leur envergure, ils pouvaient occuper le poste de « pivot » dans un système très au large. Surtout, ils faisaient le travail défensif de l’ombre qui soulageait les deux leaders californiens.

« Quand on est arrivé en fin de saison, on n’était pas aussi bon qu’on aurait pu l’être » conclut Paul George. « Perdre ces gars, ça nous a fait mal. RoCo était énorme pour nous, Nico aussi. Ils allaient prendre les rebonds, contrer les tirs, ils faisaient les rotations, ils s’occupaient de la défense. Autour de moi, Kawhi et Russ, ils faisaient une grosse partie du sale boulot. Et là, avec James, qui est un super talent offensif, c’est moi et Kawhi qui devenions les spécialistes du sale boulot. Tout en devant apporter des points ».