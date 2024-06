Un an après, les Pacers s’intéressent à nouveau à Nikola Djurisic

« Je n’étais pas mature l’an dernier. » Nikola Djurisic ne pratique pas la langue de bois pour décrire son processus d’avant Draft d’il y a un an. Après quatre saisons passées au KK Mega Basket de la ligue ABA, il retente donc sa chance.

Et les Pacers, qui l’avaient déjà testé en 2023, lui ouvrent à nouveau leurs portes. « Cette année, j’étais encore un enfant dans ma tête. Je pense que j’ai grandi en tant que personne et en tant que joueur de basket », affiche le Serbe, qui sait sans doute que la franchise de l’Indiana dispose des 36e, 49e et 50e choix de la prochaine Draft.

Âgé de 20 ans, Nikola Djurisic est le plus jeune joueur que la franchise ait fait travailler en cinq sessions. Alors que le finaliste de conférence semble viser un joueur plus âgé pour se renforcer, Nikola Djurisic pense que son expérience professionnelle le préparera mieux à la NBA que la plupart des joueurs de son âge.

Une usine à grands noms

Avec 31 minutes par match à Mega Basket cette année, il tournait en moyenne à 14.4 points, 2.7 rebonds et 3.4 passes décisives par match, tout en tirant à 45.4%. Le club de KK Mega Basket a vu sortir de grands noms de la scène basket venus des Balkans, comme Ivica Zubac, Goga Bitadze ou Nikola Jovic, sans oublier Nikola Jokic. Nikola Djurisic espère pouvoir être le prochain.

« Ils nous préparent pour la NBA. Toutes les séances de tirs et les entraînements sont similaires à ceux de la NBA. Cela nous aide à nous adapter rapidement lorsque nous venons ici », décrit l’intéressé dont l’adresse longue distance a pu refroidir les recruteurs NBA. L’an passé, il ne convertissait que 22% de ses tentatives lointaines, contre 33% cette saison.

« Je suis athlétique, je ne suis pas un basketteur européen ordinaire », promet toutefois, en guise de compensation, le Serbe dont le père, Dusko, a été joueur de football pro, tandis que sa mère, Vesna Citakovic, a été capitaine de l’équipe nationale de volley.

Mardi avec les Pacers, Nikola Djurisic a effectué son 5e essai, et il lui en reste encore deux avant la Draft. Selon les projections, il est attendu au début ou au milieu du second tour.