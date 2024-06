Jose Alvarado avec Porto Rico pour le TQO

Pour aller chercher sa première participation pour les Jeux olympiques depuis 2004 à Athènes (avec notamment une victoire de gala contre Team USA et une sixième place à l’époque), Porto Rico pourra compter sur Jose Alvarado.

Le meneur de jeu des Pelicans fait en effet partie du groupe qui disputera le TQO, en compagnie notamment de Tremont Waters, ancien coéquipier de Victor Wembanyama en France et dont les performances à la Coupe du monde 2023 furent excellentes. Il avait tourné à 20 points, 9.2 passes, 4 rebonds et 2.6 interceptions de moyenne.

Voici d’ailleurs la liste complète de Porto Rico, concoctée par Nelson Colon : Jose Alvarado et Tremont Waters donc, mais aussi Jordan Howard, Gian Clavell, Stephen Thompson, Isaiah Pineiro, Davon Reed, Aleem Ford, Chris Ortiz, Ismael Romero, Arnaldo Toro, George Conditt IV.

Pour rappel, Porto Rico aura la chance de disputer le tournoi pré-olympique à domicile, à San Juan et début juillet, face à l’Italie (son bourreau au deuxième tour de la Coupe du monde, terminée à la 12e place), Bahrein, la Lituanie, le Mexique et la Côte d’Ivoire.

Puerto Rico hoping to fulfil a dream in front of home crowd #FIBAOQT pic.twitter.com/aZPeD1IsUG

— FIBA (@FIBA) June 18, 2024