L’Italie écarte Porto Rico et file en quart de finale

Après des premières secondes hésitantes, dans ce match qui ressemblait à un huitième de finale, l’Italie a pris les commandes de la partie, à la faveur d’un gros 15-0, grâce notamment aux pénétrations de Stefano Tonut (15 points). Tremont Waters, malgré ses nombreux ballons perdus, offre une petite réaction, mais les joueurs de Gianmarco Pozzecco prennent dix points d’avance en premier quart-temps.

La maladresse des Italiens, symbolisée par les shoots ratés de Simone Fontecchio derrière l’arc, permet à Porto Rico de revenir et de n’être qu’à trois longueurs de retard à la pause (39-36).

Le début de seconde période est très compliqué, pour les deux équipes, avec énormément de déchet. Porto Rico en profite pour passer furtivement devant, mais avec des paniers primés, dont un de Simone Fontecchio (12 points), l’Italie reprend le contrôle.

Puis quelques tirs à 3-pts supplémentaires donnent de l’air et permettent de creuser l’écart en dernier quart-temps. La formation transalpine n’a plus qu’à gérer sa dizaine de points d’avance dans les dernières minutes. Stefano Tonut et ses coéquipiers s’imposent donc 73-57 et valident ainsi leur billet pour le quart de finale.

Il leur faut désormais attendre le résultat de la rencontre entre la Serbie et la République dominicaine pour savoir s’ils terminent premiers ou deuxièmes de leur groupe, puis le résultat du duel entre les Etats-Unis et la Lituanie pour savoir laquelle de ces deux équipes ils défieront en quart de finale.