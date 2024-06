Les Kings ont testé Zach Edey

Zach Edey poursuit sa tournée de tests en amont de la Draft. Selon le Sacramento Bee, le meilleur joueur universitaire des deux dernières saisons a été testé en début de semaine par les Kings dans le centre d’entraînement du Golden 1 Center.

Selon le média local, l’intérieur faisait partie d’un groupe de jeunes comprenant également Jamison Battle (Ohio State), RayJ Dennis (Baylor), Boogie Ellis (USC), Jonathan Mogbo (USF) et Kel-el Ware (Indiana).

Sur la base de cette sélection de joueurs, on pourrait déduire que les Kings, qui disposent du 13e choix au premier tour de la Draft et du 44e au second, sont davantage à la recherche d’un intérieur supplémentaire.

Outre Zach Edey, qui a tourné à 25 points et 12 rebonds de moyenne à Purdue, Kel-el Ware est un pivot qui a tourné à près de 16 points et 10 rebonds de moyenne cette année. ESPN l’attend en fin de premier tour.

Jonathan Mogbo, qui a également tourné en double-double de moyenne (14 points et 10 rebonds) et Jamison Battle (15 points et 5 rebonds) sont des ailiers-forts non listés dans la « Mock Draft » du média américain.

Idem pour les deux autres cités, RayJ Dennis (13 points et 7 passes) et Boogie Ellis (16,5 points), qui évoluent sur les lignes arrière.

On rappelle que Zach Edey a déjà effectué un test chez les Raptors. Et selon le Los Angeles Times, il devrait également avoir l’occasion de se montrer du côté des Lakers.