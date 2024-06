Pas de retraite pour Al Horford !

A 38 ans, et après avoir enfin gagné un titre NBA, Al Horford aurait pu tirer sa révérence. Mais le Dominicain a encore de beaux restes, et il a annoncé qu’il serait là, à la rentrée, pour viser le doublé. Sous contrat encore un an, il touchera 9.5 millions de dollars la saison prochaine.

« En ce qui me concerne, je ne me suis jamais vraiment fixé de date limite », a-t-il annoncé à ESPN. « Je veux m’assurer que je me sens en bonne santé, que j’aime ce que je fais et pour moi, heureusement, j’ai le soutien de ma femme et de ma famille. C’est très important pour moi. »

Une manière de dire que tant qu’il prendra du plaisir sur un terrain, et que son entourage l’encourage, il continuera à jouer. « J’ai l’impression que cela fait plusieurs années que l’on me pose la question. Je me sens bien, et je veux continuer à jouer. Pourquoi ne pas continuer ? Je ne veux pas me limiter ».

Il y a 16 ans, les Celtics avaient éliminé les Hawks d’Al Horford…

Des propos confirmés par le propriétaire des Celtics, Wyc Grousbeck. « Al va revenir l’année prochaine. C’est ce qu’on m’a dit. Il a 38 ans, et c’est ce qui est incroyable », a-t-il déclaré à l’émission « The Greg Hill Show« . « L’ironie de l’histoire, c’est que nous avions gagné en 2008 contre l’équipe d’Al, et les Hawks nous avaient poussé à un 7e match au premier tour. Ce qui signifie qu’on a participé à sa période de disette, et maintenant il est revenu chez nous. Il aime cet endroit. Lui et sa famille l’adorent. Il ne peut pas être plus heureux. Nous aussi, nous sommes heureux. »

Pour Wyc Grousbeck, c’est ce mélange de vétérans et de jeunes qui pourrait permettra aux Celtics de créer une dynastie. « Nous avons quelques gars qui commencent à prendre de l’âge, mais nous sommes une équipe jeune. La plupart de nos joueurs ont 30 ans ou moins et c’est une mauvaise nouvelle pour tous les autres ».