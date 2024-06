Theo Maledon va retrouver les Suns… en G-League

La naissance des Valley Suns en G-League officialisée récemment, il fallait ensuite remplir cette équipe. Comme pour les Grizzlies et les Raptors en NBA il y a presque trente ans, en 1995, une Draft un peu spéciale, dite d’expansion, a été organisée.

Le principe est simple : les équipes de G-League ont protégé 12 joueurs et le reste était à disposition pour la nouvelle équipe. Ainsi, jeudi, les Valley Suns ont pioché ici ou là pour prendre 14 joueurs et assembler un premier effectif.

Parmi les joueurs sélectionnés, on retrouve des noms bien connus. Déjà, il y a un Français, avec Theo Maledon. Ce dernier a d’ailleurs joué quatre matches avec les Suns, en NBA, cette saison.

Ensuite, il y a Jahlil Okafor, troisième choix de Draft 2015, qui a 247 matches dans les jambes, à Philadelphie, New Orleans et Detroit. Ou encore Emmanuel Mudiay, drafté la même année que son nouveau coéquipier, par les Nuggets et qui compte 302 matches dans la Grande Ligue.

Enfin, on peut souligner la présence de Denzel Valentine, drafté par les Bulls en 2016, qui n’a jamais réussi à s’imposer en NBA à cause des blessures, malgré deux premières saisons intéressantes.

— Valley Suns (@GLeagueSuns) June 13, 2024