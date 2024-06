Kristaps Porzingis retourne déjà à l’infirmerie… pour de bon ?

Énième coup dur pour Kristaps Porzingis sur le plan physique. À peine revenu à la compétition –avec succès– lors du Game 1, le voilà qui s’est de nouveau blessé au genou gauche lors du Game 2 et, même s’il se montrait rassurant après coup, les nouvelles ne sont pas bonnes.

Ainsi, les Celtics ont annoncé que leur intérieur letton souffrait d’une « déchirure du rétinaculum médial, générant la luxation du tendon du muscle tibial postérieur », un problème rare. D’après Joe Mazzulla, c’est une « blessure sérieuse » et sa disponibilité pour la suite des Finals est déjà remise en cause, alors que le staff médical de la franchise va déterminer s’il pourra, ou non, rejouer cette saison…

Cette nouvelle blessure n’a visiblement rien à voir avec celle au mollet droit, qui lui a fait manquer plus d’un mois de compétition. De son côté, Kristaps Porzingis va « faire tout son possible » pour revenir lors de cette série face aux Mavericks. Si ce n’est pas le cas, on surveillera ensuite son statut pour le TQO de la Lettonie de début juillet.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.