Encore touché dans le Game 2, Kristaps Porzingis se veut rassurant

Soirée paradoxale pour Kristaps Porzingis. L’intérieur des Celtics assure qu’il s’est senti « mieux physiquement dans ce match » que dans le Game 1 des Finals face à Dallas. Pourtant, il avait bien plus pesé dans la première manche que dans la deuxième, conclue avec seulement 12 points.

De plus, il s’est blessé à la jambe gauche en dernier quart-temps, après un contact avec PJ Washington. Montrant des signes de gêne dans ses courses, il a été remplacé par Al Horford et n’est plus revenu sur le terrain.

On ne peut guère être plus précis sur la nature et le lieu de sa blessure, car le joueur n’a donné aucun détail.

« Oui, oui. Non. Je ne sais même pas », bafouille-t-il quand on lui demande s’il a été touché à la cheville. « Il s’est passé quelque chose, c’est évident, mais on a quelques jours devant nous. Je vais faire mon possible pour être là. »

Prêt à « mourir » sur le parquet

Inutile donc de s’inquiéter. « Je me sens bien. Je ne pense pas que ça soit sérieux. On regardera ce lundi mais ça va aller. Je peux jouer. Les coups, ça arrive durant les matches », explique Kristaps Porzingis qui a manqué une grande partie des playoffs à cause d’un souci au mollet droit.

Joe Mazzulla a lui aussi été très rassurant. Le coach des Celtics a ainsi assuré qu’il n’avait « aucune inquiétude » concernant le Letton et sa présence lors de la prochaine rencontre. « Il va bien », a glissé le technicien. De son côté, l’ancien joueur de New York a été plus loin : « S’il le faut, je mourrai sur le parquet. »

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.