Kristaps Porzingis : « Je ne m’attendais pas à pouvoir bouger aussi bien »

Deux jours après une performance remarquée lors du Game 1 en sortie de banc (20 points, 6 rebonds, 3 contres en 20 minutes), Kristaps Porzingis était satisfait de la manière avec laquelle son corps avait répondu à ce premier match depuis la fin avril. « Je me sens bien, plutôt bien mais je ne préfère rien dire d’autre, » dit-il de façon cryptique. « Je prépare mon corps pour le match de demain (cette nuit). »

Soulagé, après avoir raté la quasi totalité des playoffs après sa blessure au premier tour contre Miami, le pivot de Boston voyait de bon augure ces deux jours de repos avec le Game 2. « C’est énorme, évidemment, pour moi. Pour être honnête quand je repense au premier match, je ne m’attendais pas à pouvoir bouger aussi bien, » avoue-t-il. « C’est un bon signe et encore une fois avoir deux jours entre les matchs me permet d’encore mieux me préparer et aussi de travailler mon cardio pour le prochain match. »

Son temps de jeu est-il limité ?

Le Letton a également contredit les dires de son entraineur, sur une éventuelle restriction de son temps de jeu. Le Letton a ainsi répondu « oui », sans la moindre hésitation, lorsqu’un confrère lui a demandé si son temps de jeu était limité par le staff.

Curieusement, Joe Mazzulla avait répondu l’inverse à la même question quelques minutes avant le Game 1 : « Il n’y a pas de limite de temps jeu pour Kristaps et nous n’avons pas encore décidé s’il débutera la rencontre. » Kristaps Porzingis n’avait joué que 21 minutes et il était remplaçant…

Par médias interposés, Joe Mazzulla et Jason Kidd, avec son commentaire sur Jaylen Brown, s’amusent à brouiller les pistes et provoquer le camp adverse. C’est de bonne guerre.

Propos recueillis à Boston.