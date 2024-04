Les Celtics ont perdu Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis n’a joué que 14 minutes dans la victoire 102-88 face au Heat. Il n’a pas été expulsé ou limité par les fautes, mais l’intérieur des Celtics s’est blessé au mollet en fin de première mi-temps. Il restait un peu plus de deux minutes à jouer dans le deuxième quart-temps lorsque Kristaps Porzingis a reçu le ballon derrière l’arc. Le Letton démarre sa course pour jouer un main-à-main mais s’arrête net et demande à sortir aussitôt. En boitant…

Selon ESPN, les premiers examens indiquent que le tendon d’Achille ne serait pas touché, mais seulement le mollet. Ce type de blessure (contracture ou déchirure ?) rappelle celle de Giannis Antetokounmpo qui s’était blessé contre… les Celtics en fin de saison régulière. Et le « Greek Freak » n’est toujours pas revenu en jeu…

Al Horford inquiet

Kristaps Porzingis a posté un message sur les réseaux sociaux pour féliciter ses coéquipiers avec la mention : « Merci pour le soutien. Ça va aller« . Mais Al Horford, qui a pris la place de Kristaps Porzingis en deuxième mi-temps, s’est dit inquiet pour la suite. « C’est clairement inquiétant pour moi. Mais il garde le moral, j’espère juste que ce n’est rien de grave et qu’il pourra revenir rapidement, » juge le vétéran des C’s.

« On pense tous à la même chose (lorsqu’un joueur sort sur blessure). On espère que ce n’est rien de grave, » explique Jayson Tatum. « Qu’il pourra récupérer le plus vite possible sans se mettre en danger. On espère juste qu’il va bien. »

Toujours est il que la série retourne à Boston et que Kristaps Porzingis devrait certainement manquer le prochain match. Boston devra faire sans sa Licorne pour terminer le travail contre le Heat qui est, lui aussi, bien diminué.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

