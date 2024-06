Dans l’histoire des Finales NBA, il y a des blessures qui sont restées fameuses. La première, c’est peut-être Willis Reed, en 1970, avec sa cuisse grinçante et son entrée mythique, boitant sur le parquet du Madison Square Garden pour le Game 7 face aux Lakers. Si l’ancien pivot des Knicks est entré dans la légende, c’est parce que New York a surfé sur ses deux paniers de début de rencontre et a fini par remporter le titre. Mais sur le fond, l’apport de Willis Reed avait été très maigre sur le plan statistique. Il a surtout été mental et psychologique.

Et puis, il y a Isiah Thomas en 1988, toujours contre l’équipe de Los Angeles d’ailleurs. Ce jour là, le meneur de jeu des Detroit Pistons a signé une performance bien plus forte sur le plan sportif. Sur une cheville, Thomas a souffert. Mais il a aussi fait très mal aux Lakers.

C’est ce qu’on vous raconte aujourd’hui dans Histoire(s) de basket. Un épisode écrit par Jonathan Demay.

Depuis le lancement, vous avez déjà pu découvrir ou redécouvrir les incroyables 13 points en 35 secondes de Tracy McGrady pour battre les Spurs, le jour où LeBron James est devenu une superstar ou combien coûte une bague de champion NBA ?

L’épisode – Isiah Thomas, héros sur une cheville

