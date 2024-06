Le frère de Joe Mazzulla prend du galon au Jazz

Alors que son frère, Joe, réalise de grandes choses à Boston, dispute actuellement les Finals face aux Mavericks et tente de gagner sa première bague de champion avec les Celtics, Justin Mazzulla prend du galon du côté du Jazz.

En effet, le frère de Joe Mazzulla, après une carrière universitaire à George Washington puis Vermont, était entré dans le staff de la franchise d’Utah en 2023. Il occupait alors un poste d’assistant coach et de préparateur vidéo avec l’équipe de G-League, les Salt Lake City Stars.

Le Jazz vient d’annoncer que Justin Mazzulla allait désormais se rapprocher du banc de l’équipe NBA et de Will Hardy, en devenant assistant vidéo. Une belle promotion donc, dans un poste important et qui peut conduire très loin ensuite.

Un exemple est resté fameux : en 1995, à l’époque des VHS, le Heat avait nommé un certain Erik Spoelstra pour s’occuper des vidéos… Trente ans plus tard, le coach du Heat est toujours à Miami, et même sur le banc depuis 2008, et s’est imposé comme un des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la NBA.