MVP à 38 ans, Marco Belinelli s’apprête à jouer la finale du championnat italien

Ne vous inquiétez pas pour lui, tout va bien ! Marco Belinelli vient tout juste de souffler ses 38 bougies et de récupérer un titre de MVP de Lega, la ligue italienne. Ses 13.9 points de moyenne par match à 40 % de loin démontrent que le shooteur est toujours adroit derrière l’arc, et cela a surtout permis à Bologne d’obtenir la première place du championnat en saison régulière.

L’ancien arrière des Spurs entamera ce soir une nouvelle finale, et avant de pouvoir prendre sa revanche sur Milan, Marco Belinelli a reçu des messages du monde de la NBA pour le féliciter de sa saison.

« Marco a joué un rôle déterminant dans notre titre NBA. Parce qu’il sait jouer. J’ai toujours parlé de sa défense, mais c’est un winner”, s’amuse Gregg Popovich. « Il donne tout, il essaie de faire le maximum pour gagner un match de basket-ball. Il se montre toujours à la hauteur, il ne s’éclipse jamais. C’est un joueur très courageux, qu’il marque ou pas. Mais tant de gens ne veulent pas tenter le coup, mais lui le fait toujours. Son sens de l’humour, tout cela a été une joie pour moi personnellement et pour notre équipe. »

Une longévité surprenante

Son ancien coéquipier aux Spurs, Manu Ginobili est, lui aussi, passé par la Virtus Bologna entre 2000 et 2002 avant de filer en NBA et c’est à son tour de rendre hommage à l’Italien pour son titre de MVP à un tel âge.

« Ils m’ont appelé il y a quelques jours pour me dire que Marco avait remporté le titre de MVP. Et je me demandais si c’était vrai… Il a 38, 39 ans… », plaisante Manu Ginobili. « Il a une capacité à tirer en déséquilibre que je n’ai jamais vue. La première année, je suis devenu fou parce que je ne comprenais pas comment il pouvait prendre ces tirs. Mais c’est ce qu’il fait, et il le fait bien. »

A lire >> Interview Marco Belinelli : « J’ai apprécié chaque moment passé sur le terrain avec Tony Parker »

Partenaire en sélection de Marco Belinelli, Danilo Gallinari souligne aussi la longévité de son compatriote, et ça donne plus de crédibilité aux anciens. Comme Gallinari justement puisqu’il fait partie des 30 noms de la première liste de Gianmarco Pozzecco, pour le TQO.

« Je suis heureux, surtout pour ceux qui, à notre âge, sont décrits comme vieux et qui galèrent, » ironise le joueur des Bucks. « C’est cool de le voir jouer à un si haut niveau, surtout après une saison difficile l’année dernière. Lorsque vous avez l’opportunité de jouer et que l’entraîneur et l’équipe vous font confiance, de grandes choses se produisent. Maintenant qu’il a gagné le titre de MVP, il doit jouer au moins jusqu’à 45 ans. »