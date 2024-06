Draft 2024 | Zach Edey s’imagine parfaitement aux Raptors

Zach Edey a donc bien participé à un « workout » ce mardi à Toronto, où il est né en 2002. Un moment fort pour l’ancien de Purdue évidemment, qui avait 17 ans quand la franchise canadienne a remporté le titre en 2019, avec Kawhi Leonard. Il faisait partie de ceux qui avaient fêté ce trophée dans les rues de Toronto.

« Je me souviens avoir roulé dans le centre-ville après le titre. La ville était devenue folle », rappelle-t-il. « Aujourd’hui, je suis là, à faire un workout, c’est vraiment cool. »

Le meilleur joueur de NCAA depuis deux saisons pourrait-il être une option intéressante pour les Raptors ? Ces derniers possèdent les 19e et 31e choix de cette Draft 2024 et on attend l’intérieur au milieu du premier tour. Une rencontre entre lui et Toronto est donc possible, et même souhaitée pour Zach Edey.

Une union logique

« C’est évident qu’être drafté, peu importe l’endroit, c’est un privilège, mais l’être à Toronto, c’est spécial. C’est l’équipe que j’ai regardée en grandissant. Mes potes suivent cette équipe, ma famille aussi. Ce serait vraiment cool. »

Le joueur qui sort d’une saison à 25.2 points, 12.2 rebonds et 2.2 contres de moyenne en NCAA en a profité pour parler de son avenir international. Il a confirmé qu’il serait au camp d’entraînement du Canada cet été, en espérant faire sa place pour les Jeux olympiques de Paris.

L’année dernière, le Canadien avait participé à la Coupe du monde, que son pays a terminée avec une médaille de bronze autour du cou, en compilant 3.8 points de moyenne.