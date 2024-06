Le fils de Billy Donovan va coacher les Bulls… en G-League

On a souvent évoqué l’arrivée des « fils à papa » sur les terrains NBA comme Stephen Curry, Domantas Sabonis, Kobe Bryant, Klay Thompson ou Jaren Jackson Jr, mais cette filiation existe aussi sur les bancs de touche.

Rien qu’à Denver, on pense à Mike Malone, fils de Brendan Malone, ou à David Adelman, fils de Rick Adelman. Du côté de Chicago, on a décidé de faire confiance au père et au fils pour coacher les deux équipes professionnelles puisque The Athletic annonce l’arrivée de Billy Donovan III comme entraîneur des Windy City Bulls.

Au club depuis 2020, d’abord comme spécialiste de la vidéo, puis assistant, le fils du coach des Chicago Bulls remplace Henry Domercant à la tête de l’équipe de G-League. Âgé de 32 ans, Billy Donovan III a débuté dans le coaching dès l’âge de 23 ans à la Trinity Catholic High School. La saison suivante, il est nommé entraîneur de la Saint Francis Academy.

C’est là-bas qu’il tape dans l’œil des Spurs qui lui offrent un poste d’assistant en G-League, avec les Austin Spurs. Il y reste jusqu’en 2020, avant de retrouver son père aux Bulls… pour lequel il avait joué à Florida de 2013 à 2015.