Mike Malone est bien content de ne pas avoir suivi le All-Star Game

Les Nuggets avaient beau avoir Nikola Jokic au All-Star Game cette saison, cela n’a pas été suffisant pour les motiver à regarder le match des étoiles de dimanche dernier. Aaron Gordon, qui a marqué le concours du dunks (sans le remporter), et Peyton Watson ont ainsi préféré prendre des vacances ensemble plutôt que de faire le déplacement à Indianapolis.

« On avait mieux à faire, on était à Aspen à faire des batailles de boules de neige » s’est amusé Peyton Watson dans les colonnes du Denver Post. Son coach Mike Malone a suivi l’exemple… Et il en est très heureux !

Coach la saison dernière de la « Team LeBron », le champion NBA 2023 avait exprimé à quel point l’expérience lui avait laissé de mauvais souvenirs. Encore moins défensif dimanche, le All-Star Game a énormément déçu les observateurs, dont Mike Malone ne faisait pas partie. « Je n’ai pas passé une seule minute à regarder quoi que ce soit du All-Star Weekend et j’en suis ravi » a assuré sans remords le technicien des Nuggets.

Un All-Star Game copié sur le Pro Bowl NFL ?

Cela ne sert donc à rien de lui demander comment relancer l’événement, un des principaux sujets de ces derniers jours, et un des serpents de mer de la mi-février depuis des années.

« Je sais que la ligue fait tout ce qu’elle peut pour en faire un match plus compétitif, et cela n’a pas été le cas. Je ne sais pas ce qu’elle peut faire. Vous ne pouvez pas forcer les joueurs à jouer dur. Vous ne pouvez pas forcer les joueurs à se sentir concernés » explique ainsi l’entraîneur.

Mike Malone se fait aussi l’avocat du diable, et assure comprendre l’inquiétude des stars face à un risque de blessure. « Votre devoir et vos obligations prioritaires sont envers votre équipe » estime-t-il. Alors l’ancien entraîneur des Kings émet l’hypothèse d’assumer la dimension spectacle et divertissement de l’événement. « Peut-être qu’ils devraient faire comme le Pro Bowl » explique Mike Malone, sur l’exemple de la NFL où le rendez-vous des étoiles est un ensemble de mini-jeux plutôt qu’un véritable match. « Avoir un All-Star Weekend une fois que la saison est terminée, et que tout le monde puisse y aller et s’amuser. Il n’y a rien de compétitif là-dedans. »

Une piste de plus pour la NBA en vue des futures éditions ? Il est vrai que le concours entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu, sans véritable enjeu de trophée, a été le temps fort de cet opus 2024.