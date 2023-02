Mike Malone : « C’était le pire match de basket jamais joué ! »

Coach de la Team LeBron, Mike Malone a dit tout haut ce que tout le monde a pensé tout bas devant son écran ou son micro ! Comme d’autres avant lui, le coach des Nuggets n’a guère apprécié le spectacle de ce All-Star Game 2023, et il n’a pas pris de pincettes.

« C’est un honneur d’être là. C’est un honneur de faire partie de ce super week-end avec de très grands joueurs. Mais c’était le pire match de basket jamais joué » lance-t-il.

Un journaliste lui demande s’il est possible de corriger cela. « Je ne crois pas qu’on puisse corriger ça… » répond Mike Malone. « Je tiens à féliciter Joel Embiid et Kyrie Irving, car ces gars étaient là pour la compétition. Joel a supplié certains de se donner à fond, et de tenter de défendre. »

Est-ce difficile de jouer une rencontre comme celle-ci ? « On se contente de courir et de ne pas essayer de défendre… puis quand on essaie, l’action d’après, on n’essaie pas à nouveau… » décrit Jaren Jackson Jr.

Pour Jaylen Brown, « ce n’est pas du basket » car c’est juste une « série de lay-up« . « J’espère qu’il y aura un moyen d’améliorer ce match » a-t-il conclu.

Cela n’en prend pas le chemin… mais Shai Gilgeous-Alexander a une idée : « L’argent est roi ! S’il y avait plus de motivation financière, peut-être que ça jouerait plus sérieusement. »