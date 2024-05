Anthony Edwards a promis de revenir à Dallas pour le Game 6

Rien n’enlève le sourire d’Anthony Edwards, pas même être mené 3-0 en finale de conférence, alors que jamais une équipe n’a réussi à revenir d’un tel déficit. Et la victoire des Wolves au Game 4 pour se maintenir en vie n’a fait qu’accentuer l’attitude positive de l’arrière, qui a dans la foulée promis une sixième manche à Dallas.

Le All-Star avait déjà donné rendez-vous au Game 7 aux Nuggets après s’être incliné au Game 5. Il s’était alors approché du banc adverse pour dire à un intendant de Denver : « À dimanche, on se voit tous au Game 7. »

Une promesse tenue grâce à la victoire lors du Game 6, et qu’il avait même enrichie du succès dans l’ultime affrontement avec les champions en titre. C’est donc reparti pour un tour.

Un nouveau rendez-vous pris

Alors, bien qu’il soit aux portes de l’élimination face aux Mavericks, Anthony Edwards ne compte ni abandonner, ni mettre de côté la confiance qu’il a en lui et son équipe pour atteindre les Finales.

« Que suis-je censé dire ? Je suis censé dire que nous allons perdre le cinquième match ? Non, je ne dirai jamais ça », a répondu Anthony Edwards aux journalistes au moment de quitter sa conférence de presse d’après-match.

La cinquième rencontre a lieu ce soir, mais Anthony Edwards prévoit déjà le sixième match à Dallas. Lors du Game 4, il avait ainsi aperçu Micah Parsons, le linebacker des Dallas Cowboys en NFL, portant une paire de son modèle signature, la AE1. Forcément, il a refait le coup de la promesse.

« Micah Parsons portait la AE1 et je lui ai dit qu’il portait une taille 44 et que je lui ramènerai une belle paire de chaussures pour le Game 6 » avait conclu Anthony Edwards devant Karl-Anthony Towns et Mike Conley.