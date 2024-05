Au bord du gouffre, Anthony Edwards garde toujours le sourire

La défaite dans le Game 3 à Dallas a quasiment poussé les Wolves dans le gouffre. Ils sont menés 3-0 et sont condamnés à l’impossible : revenir d’un tel écart pour remporter une série n’a jamais été réussi, même si les Celtics étaient proches la saison passée (défaite dans le Game 7 face à Miami).

Pourtant, après la rencontre, Anthony Edwards ne semblait pas abattu. Sa saison est presque terminée mais il avait le sourire au moment de répondre aux journalistes.

La « positive attitude »

« Je ne suis jamais négatif, je regarde toujours le côté positif », explique-t-il. « Je ne pense jamais que le ciel me tombe sur la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours heureux. Comme j’ai travaillé, le ciel ne me tombe jamais sur la tête. »

Mike Conley confirme la positivité qui entoure le All-Star, mais précise qu’il est aussi conscient de ses limites dans cette série (22 points de moyenne à 39% de réussite au shoot). L’attitude d’Anthony Edwards n’est donc pas « je-m’en-foutiste ».

« Il essaie non seulement de faire avancer le groupe, de le garder positif, mais il s’en prend à lui-même. Il est le premier à dire qu’il n’a pas été à la hauteur, qu’il n’a pas fait ce qu’il devait faire, qu’il aurait dû faire mieux », remarque le meneur. « Il assume ses responsabilités et on peut le souligner. Il se regarde dans la glace et assume. C’est impressionnant de le voir faire ça à 22 ans. On n’en serait pas là sans ce type de joueur. »

« Pour lui, c’est fun en ce moment »

Comment expliquer alors qu’il soit si détendu face à une telle pression ? « Peut-être ne ressent-il pas la pression car il n’est pas totalement conscient de la gravité de la situation », tente de répondre Mike Conley. « Je le dis toujours : c’est l’ignorance de la jeunesse. Je suis peut-être le seul à le ressentir, car j’ai 36 ans et je n’ai pas beaucoup joué à ce niveau. »

Rudy Gobert allait dans ce sens en comparant Anthony Edwards à Dwyane Wade, qui avait mené le Heat au titre en 2006, à 24 ans, en étant entouré de vétérans. Un jeune homme plein d’avenir qui apporte de la fraîcheur à un groupe plus mature.

« Pour lui, c’est que du plaisir en ce moment. Il ne ressent pas la pression comme moi sans doute, mais c’est aussi ce qui fait sa personnalité », poursuit Mike Conley. « Il peut se contenter d’être lui-même et ne pas trop ressentir les choses. Il va bien jouer, il faut qu’il le fasse, on a besoin qu’il soit Superman. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.