La Kai 1 en mode « Triple Black »

Le retour au premier plan de la NBA de Kyrie Irving sera peut-être l’une des belles histoires de cette saison 2023-2024. Après avoir vécu bon nombre de galères depuis son départ de Cleveland, entre Boston et Brooklyn le meneur de Dallas sur Minnesota est toujours aux portes d’un retour en finales NBA malgré la défaite de cette nuit face à Minnesota.

Le parcours des Mavs et les performances d’« Uncle Drew » permettent également à son nouvel équipementier, Anta Sports et sa toute nouvelle chaussure signature, la Kai 1, de bénéficier d’une exposition inespérée. D’autant que Kyrie Irving joue le jeu à fond, comme il l’a fait au cours de la série face aux Wolves en dévoilant un nouveau coloris « Chief Hélà » de son modèle signature. Là aussi, c’est une belle récompense pour le tandem, un an et demi après l’éviction de Kyrie Irving de Nike.

Voici le prochain coloris qui pourrait compléter la collection de Kai 1 pour l’instant disponibles. Baptisé « Triple Black », il présente une tige et une semelle principalement noires, avec des finitions en blanc sous la semelle et argenté sur la tige. Plus d’infos à venir quant à sa date de sortie et son prix, les modèles précédents étant toujours en rupture de stock pour le grand public.

(Via SneakerNews)