Luka Doncic : « Je pourrais être un très bon quarterback »

Que ce soit en hand, en foot ou en basket, on apprend aux plus jeunes qu’une passe va toujours plus vite qu’un dribble. Et c’est pour cela qu’il faut se faire des passes, et faire preuve d’altruisme sur contre-attaque. Si un coéquipier est déjà dans le camp adverse et donc mieux placé, il faut lui faire la passe pour se donner le plus de chances de marquer. C’est la base. C’est valable même au plus haut niveau, et à Dallas, c’est Luka Doncic qui se charge d’alimenter ses coéquipiers dès que le rebond est pris.

« Evidemment, je ne suis pas assez rapide pour accélérer le jeu, mais mes passes sont plus rapides que mes pieds » explique-t-il à ESPN. « Je pense qu’avec ma vision du jeu, je peux faire ces passes. Je sais que mes coéquipiers vont courir, et j’ai juste à essayer de les trouver. Franchement, je pense que je pourrais être un très bon quarterback ».

De la force dans le poignet

Contrairement à Nikola Jokic, autre spécialiste des passes qui traversent tout le terrain, Luka Doncic utilise parfois une gestuelle proche de celle d’un vrai quarterback. C’est ce qui impressionne Jason Kidd, 2e meilleur passeur de l’histoire de la NBA.

« Il le fait avec un simple fouetté du poignet. Beaucoup de gens ont besoin d’armer leur bras, et de lancer comme un quarterback. Cela demande de la force » souligne le coach de Dallas.

Parfois à la réception des passes du génie slovène, Kyrie Irving utilise aussi l’analogie avec le football américain. « C’est quelque chose qu’il affectionne, et ça nous permet des opportunités faciles de marquer. C’est comme un receveur avec son quarterback. Il envoie des passes parfaites et elles arrivent littéralement dans les mains. »

Un record personnel à 20 mètres cette saison

Deuxième meilleur passeur de la NBA cette saison, mais aussi meilleur marqueur, Luka Doncic a déjà réussi neuf passes de « quarterback » dans ces playoffs. Selon ESPN, il est le numéro 1 de la NBA au classement des passes longues avec 53 caviars pour des touchdowns, que ce soit à une ou deux mains. Les statisticiens considèrent une passe longue lorsque le ballon reste au moins 12 mètres dans les airs. C’est quasiment la moitié d’un terrain de basket. Son record de la saison a été mesuré à 20 mètres pour une passe pour Derrick Jones Jr face aux Spurs en mars. Le record de la saison appartient à Nikola Jokic avec près de 22 mètres pour Aaron Gordon.

Que ce soit Derrick Jones Jr. ou Dereck Lively II, tous apprécient d’être servis dans de telles conditions. Comme des receveurs, ils ont juste à se concentrer sur le panier. « C’est une sensation incroyable d’avoir quelqu’un avec une telle vision du terrain » résume Dereck Lively II. « A chaque fois qu’il balance la balle, c’est parfait, et il y a juste à l’attraper et dunker. »