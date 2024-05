Carnet rose : la famille Curry s’agrandit encore

Et de quatre ! Sur les réseaux sociaux, Stephen Curry a annoncé être devenu père pour la quatrième fois, officialisant l’arrivée du petit dernier dans la famille Curry. Il s’agit d’un petit garçon prénommé Caius Chai. Le meneur de jeu des Warriors a précisé que son deuxième fils était né le 11 mai dernier, avec un peu d’avance par rapport au terme prévu.

« Notre adorable petit garçon a décidé d’arriver plus tôt que prévu ! » écrit le meneur des Warriors. « Il se porte très bien et nous nous installons enfin à la maison, à six ! Nous en sommes très reconnaissants ! »

Feu vert pour les Jeux olympiques !

Après Riley (11 ans), Ryan (8 ans) et Canon (5 ans), c’est donc un nouveau petit garçon qui est venu agrandir la famille. Lors de l’annonce de la bonne nouvelle en mars dernier, Ayesha Curry avait confié que ce serait le petit dernier de la famille, tandis que Stephen Curry avait expliqué que le timing était millimétré pour lui permettre de participer aux Jeux olympiques de Paris.

« Nous y avons réfléchi à l’avance, et c’est ce qui était bien », avait expliqué le meneur All-Star. « Si le timing n’avait pas fonctionné à un certain mois de l’automne, nous aurions pris une décision différente en sachant que les Jeux olympiques étaient en ligne de mire. Heureusement, le Seigneur a veillé sur nous et si tout se passe comme prévu, je serai disponible cet été. »