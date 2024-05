Les Rockets à la recherche d’un nouveau sponsor pour leurs maillots

Du changement à venir sur le maillot des Rockets. Le président du volet business de la franchise a indiqué au Houston Business Journal que la franchise est à la recherche d’un nouveau contrat de sponsoring pour ses maillots.

Depuis trois saisons, les maillots des Texans portaient la mention « Credit Karma », du nom d’une multinationale spécialisée dans la finance personnelle. « On a eu une excellente collaboration avec Credit Karma au cours des trois dernières années, on a maintenant l’occasion de faire appel à un nouveau partenaire pour le début de la saison prochaine », note Gretchen Sheirr.

Pour mémoire, « Credit Karma Money » avait succédé à « ROKiT », entreprise de smartphones, dont le deal avec les Rockets avait pris fin avant la reprise de la saison 2020/21. Houston avait donc évolué sans sponsor maillot cette saison-là.

Un porte-parole d’Intuit Credit Karma a déclaré que le sponsoring avait été fructueux et mutuellement bénéfique au cours des trois dernières saisons. Dans le cadre de ce partenariat, l’entreprise a fait don de plus de 250 000 dollars à la Clutch City Foundation, l’organisme de bienfaisance des Rockets.

Le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, le GM Rafael Stone et le coach Ime Udoka ont récemment organisé un événement à l’hôtel Post Oak avec des marques locales et nationales pour discuter de l’opportunité d’un nouveau contrat. Mais les Texans ne sont pas actuellement en négociation avec une entreprise en particulier pour un nouvel accord.

Les conditions financières de l’accord précédent n’ont pas été divulguées. Selon The Athletic, les contrats de sponsoring de maillots NBA se situent en moyenne entre 7 et 10 millions de dollars par an. Voire beaucoup plus dans le cas des Lakers par exemple, qui ont noué un partenariat avec Bibigo, une marque de plats cuisinés coréens, moyennant 100 millions de dollars sur cinq ans !

Selon le dirigeant des Rockets, le nouveau logo « sera littéralement dans le cœur de nos joueurs et de nos supporters pour les années à venir. Nous pensons que les revenus générés viendront, et nous le prouverons, mais trouver le bon partenaire et la bonne adéquation […] est la chose la plus importante à l’heure actuelle. »