Les Lakers ont un nouveau sponsor à 100 millions de dollars !

Lundi, les Lakers ont dévoilé le nouveau sponsor qui sera présent sur leurs maillots. Il s’agit de Bibigo, une enseigne de sauces et de plats cuisinés coréens. Selon le LA Times, il s’agit d’un contrat sur cinq ans, et il est d’au moins 100 millions de dollars ! C’est deux à trois le montant habituel pour un tel sponsor maillot.

« Les Lakers sont l’équipe numéro 1 dans le sport », a déclaré Wookho Kyeong, directeur du marketing de CJ CheilJedang, la société mère de Bibigo. « Les Lakers sont plus qu’une simple équipe de basket. Les Lakers, au niveau mondial, sont une icône culturelle, en particulier pour les jeunes. »

Si les Lakers ont opté pour un sponsor étranger, c’est parce que la NBA a assoupli son règlement sur la publicité sur les maillots, et elle autorise désormais les Lakers à négocier des contrats et à utiliser leur image à l’étranger. « On peut désormais utiliser les logos des Lakers dans le monde entier pour mettre en valeur, expliquer et promouvoir cette relation » a confirmé un dirigeant des Lakers.