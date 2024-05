Nolan Traoré et le Pôle France sont tombés face au Real Madrid

Pas de back-to-back espagnol pour Nolan Traoré et le Pôle France. Après son carton la veille (45 points) face au FC Barcelone, le meneur de l’INSEP a cette fois souffert face au Real Madrid, en finale de l’Adidas Next Generation Tournament U18, le plus relevé des tournois U18 qui se déroulait à Berlin, en marge du Final Four de l’Euroleague.

Rapidement plombé par les fautes, Nolan Traoré a ainsi eu du mal à trouver son rythme, les Madrilènes l’attendant dans la peinture alors qu’il finissait le match à 0/5 de loin.

Il boucle cette finale avec 18 points à 6/14 au tir, 5 passes, 4 rebonds et 2 interceptions en 33 minutes, mais également 5 pertes de balle et en s’étant fait contrer trois fois. Grâce notamment à un grand Jonas Boulefaa (23 points, 13 rebonds) à ses côtés, Nolan Traoré a tout de même deux fois eu l’occasion d’arracher la victoire.

À la fin du quatrième quart-temps, son tir avec la planche rebondissait toutefois sur le cercle. Et en prolongation, son 3-points compliqué et très lointain au buzzer ne faisait pas non plus mouche.

Egor Demin (26 points, 11 rebonds, 6 passes), Hugo Gonzalez (23 points) et les Madrilènes pouvaient exulter, pour valider une quatrième victoire à l’Adidas Next Generation Tournament sur les cinq dernières saisons.

Hugo Gonzalez a d’ailleurs été désigné MVP des Finals, ainsi que dans le cinq majeur de la compétition aux côtés de Nolan Traoré, Kasparas Jakucionis (FC Barcelone), Jack Kayil (Mega Mozzart) et Parker Robinson (Overtime Elite).