Jayson Tatum, une passe dans le dos à « exposer au Louvre »

MVP de la soirée avec ses 36 points, Jayson Tatum a marqué les esprits pour autre chose que son « scoring ». Alors qu’il restait un peu plus d’une minute à jouer et que les Celtics étaient encore menés de cinq points, l’ailier de Boston est sorti d’un écran d’Al Horford, a attaqué le cercle et délivré la passe de la soirée.

« Sortie d’écran, j’attaque au cœur de la raquette. (Obi) Toppin (ndlr : Aaron Nesmith en réalité) était sur moi, puis Myles Turner. Je savais que Myles défendait sur Al. C’est de la lecture du jeu. On parle toujours du ‘spacing’, s’assurer d’être au bon endroit. J’ai fait confiance au fait qu’il soit là, il a fait confiance au fait que je fasse la bonne lecture. C’était un sacré tir », qualifie Jayson Tatum.

Et surtout une sacrée passe dans le dos de sa part. Jayson Tatum a si bien fixé que les deux défenseurs des Pacers, pris dans leur élan et par la feinte, ont sauté, laissant totalement ouvert l’intérieur des Celtics dans le corner. Dans un très grand soir niveau adresse, le vétéran n’avait plus qu’à sanctionner.

Jaylen Brown admiratif

« C’était assez particulier car Jayson s’est dirigé vers le panier, il a senti qu’il avait un couloir, et là, je ne sais pas comment il l’a fait, mais il a dû improviser. Jayson n’a pas cessé de faire le bon geste, à chaque fois. C’était une action incroyable de sa part, et à ce moment-là, pour moi, il s’agissait juste de prendre mon temps et de mettre dedans ! », livre Horford.

Celui-ci est bien placé pour parler car de ses sept paniers à 3-points convertis, cinq sont venus de passes décisives de son coéquipier. Dont une autre dans le dos, à l’entame du quatrième quart-temps, dans un contexte similaire de fixation de Myles Turner pour libérer Al Horford sur le « pick-and-pop ».

Une passe pas autant marquante que celle évoquée plus haut. « Dans le quatrième quart-temps, on a sorti le grand jeu. Jayson Tatum a fait des actions énormes. Cette passe dans le dos dans le corner vers Al, exposez-la au Louvre bordel (rires des journalistes) ! C’était incroyable », n’en revient pas Jaylen Brown.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.