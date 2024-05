Le MVP de la nuit | Jayson Tatum, la justesse au meilleur moment

Si Jrue Holiday et Al Horford ont été décisifs, Jayson Tatum a tout simplement signé son match le plus abouti depuis le début des playoffs avec 36 points, 10 rebonds et 8 passes dans la victoire arrachée par les Celtics. Adroit (12 sur 23 aux tirs), l’ailier des Celtics ajoute 2 contres et 1 interception, et on retiendra qu’il n’a pas perdu le moindre ballon en 44 minutes !

C’est lui qui avait stoppé l’hémorragie lorsque les Pacers avaient pris 18 points d’avance, et c’est encore lui, en fin de 3e quart-temps, à 3-points, qui passé l’écart sous les 10 points avant d’attaquer le dernier quart-temps.

« Aucune avance n’est définitive, et il restait encore beaucoup de temps » explique l’ailier All-Star. « Il faut juste y croire, non ? Et nous avons toujours cru qu’il y avait une chance de gagner le match. Pas sur un tir ou une possession, mais en continuant de se battre. On jouait mal, et ils étaient adroits, mais l’écart n’était pas si conséquent. »

Ne pas se relâcher

Auteur de 20 points avant la pause, Jayson Tatum va aussi être décisif dans le « money time ». D’abord avec ce gros 3-points pour revenir à -3 (109-106), puis en trouvant Al Horford puis Jrue Holiday pour égaliser, puis passer devant sur le And-1 (112-111).

C’est ensuite ce même Holiday qui va ruiner les efforts des Pacers avec une interception et deux lancers supplémentaires. Au compteur, ça fait 3-0 pour les Celtics, et ils ont un pied et quatre orteils en finale.

« Les matches décisifs sont les plus difficiles, et j’en ai déjà vécu quelques-uns. La saison passée, on était menés 3-0 face au Heat, et nous étions parvenus à arracher une 7e manche. Il ne faut jamais se relâcher. Ce n’est jamais fini, tant que ce n’est pas terminé… »