Le nouveau coloris de la KD17 rend hommage à Penny Hardaway

Kevin Durant profite toujours de la sortie de ses nouveaux modèles signatures pour mettre en avant les personnes qu’il admire. Sa tante décédée est tous les ans à l’honneur avec le traditionnel coloris « Aunt Pearl ». L’an dernier, ce sont plusieurs producteurs de hip hop qui ont été dévoilés. Ce sera d’ailleurs encore le cas pour la KD17, avec donc en supplément peut-être une nouvelle collection de coloris pour honorer cette les grands joueurs de la NBA.

C’est en tout cas ce que suggère cette KD17 « Penny » qui, comme son nom l’indique, rend hommage à Penny Hardaway. Cette version reprend les couleurs de la Nike Air Max Penny 1 « Orlando », sortie en 1995 et remise au goût du jour il y a deux ans.

On retrouve donc une tige en mesh blanc assortie de renforts latéraux en TPU qui remontent jusqu’aux œillets entre noir et bleu marine, dans le style « Concord ». Sur l’empeigne extérieure, le « Swoosh » apparaît morcelé, comme sur la Penny 1. L’ensemble repose sur une semelle blanche et bleu translucide.

La KD17 «Penny» est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers prix de 160 euros.