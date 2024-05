Les Hornets récupèrent un assistant des Lakers

Nouveau coach des Hornets, Charles Lee compose petit à petit son staff. L’ancien bras droit de Joe Mazzulla a commencé par faire venir Lamar Skeeter, piqué au Jazz, et Josh Longstaff, de Chicago. On peut désormais ajouter Chris Jent.

En effet, le Charlotte Observer annonce que l’assistant des Lakers va rejoindre le banc de Charlotte l’an prochain. Un homme d’expérience puisqu’il a commencé sa carrière d’assistant en 2003. Il a notamment travaillé à Cleveland, entre 2006 et 2011, et plus particulièrement avec LeBron James, en étant son « shooting coach ». Logique quand on se souvient de sa carrière de joueur puisqu’il était le spécialiste du tir à 3-points lors du premier titre des Rockets.

Ancien « journeyman » en Europe, il est passé ensuite par Sacramento et Atlanta. C’est chez les Hawks qu’il avait connu Darvin Ham, puis les deux hommes ont retravaillé ensemble à partir de 2022 à Los Angeles. Maintenant que les Lakers ont viré Darvin Ham, et n’ont pas encore retrouvé un nouvel entraîneur, qui pourrait arriver avec son propre staff, Chris Jent a décidé de quitter Los Angeles pour Charlotte.