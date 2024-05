Billy Donovan cherche son bras droit

En quelques semaines, le banc de Billy Donovan s’est un peu vidé. Déjà par le départ de Chris Fleming, annoncé il y a quelques temps déjà, puis avec la mise en retrait de Maurice Cheeks, qui veut prendre un peu de distance avec le terrain et pourrait entrer dans les bureaux de la franchise de l’Illinois.

Enfin avec un autre nom qui quitte Chicago : Josh Longstaff. Ce dernier va rejoindre Charlotte, au sein du staff du nouveau coach, Charles Lee. Les deux hommes se retrouveront chez les Hornets puisqu’ils ont travaillé ensemble à Milwaukee.

Même si John Bryant, qui dirigeait l’équipe en Summer League, va prendre du galon sur le banc, l’entraîneur va donc devoir les remplacer. D’après NBC Sports, Billy Donovan cherche un premier assistant – un poste qui aurait pu être proposé à Josh Longstaff, s’il n’était pas parti – avec de l’expérience sur un banc.

On peut donc penser à Kenny Atkinson et James Borrego, actuellement pistés par les Lakers. Ou pourquoi pas Darvin Ham, licencié par ces mêmes Lakers, qui a une longue expérience d’assistant à Atlanta et Milwaukee.