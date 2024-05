Le MVP de la nuit | Luka Doncic ne voulait pas retourner à Oklahoma City

Il y a deux ans, Luka Doncic et les Mavericks se hissaient en finale de conférence. C’était avec Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock ou Maxi Kleber que le Slovène tentait de faire chuter les Warriors. Sans succès puisque Stephen Curry et son équipe se hisseront finalement jusqu’en Finals.

Deux ans plus tard, le « supporting cast » du Slovène a beaucoup changé (Kyrie Irving, PJ Washington, Daniel Gafford, Derrick Jones Jr, Dereck Lively II) mais le résultat est le même : finale de conférence !

« C’est incroyable qu’il ait réussi à atteindre ce stade deux fois lors des trois dernières années » explique Jason Kidd. « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Et il a une équipe qui croit en lui ».

Ne pas disputer un Game 7 à OKC…

Car même diminué, Luka Doncic reste une usine à basket, un triple-double ambulant (29 points à 9/15 au tir, 10 rebonds et 10 passes, malgré 7 pertes de balle) qui peut porter une attaque quasiment à lui seul. Et dans l’atmosphère étouffante des playoffs, c’est particulièrement précieux, surtout quand l’adversaire démarre fort.

Oklahoma City avait ainsi mieux débuté le match, prenant carrément jusqu’à 17 points d’avance (60-77) dans le troisième quart-temps. Mais à l’expérience, et au talent, Luka Doncic et ses coéquipiers ont renversé le match.

« On s’est dit à la mi-temps qu’on n’allait pas revenir à Oklahoma City » explique Luka Doncic, qui ne voulait pas disputer un Game 7 à l’extérieur. « On a gagné cette série et c’est tout ce qui compte au final ».

Reste à voir qui ils affronteront désormais : les Nuggets de Nikola Jokic ou les Wolves d’Anthony Edwards ?