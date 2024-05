Les Suns n’ont pas l’intention de casser leur « Big Three »

Si Frank Vogel n’a pas survécu à l’élimination au premier tour des playoffs, le trio Devin Booker – Bradley Beal – Kevin Durant devrait lui rester en place. C’est en tout cas ce qu’assure James Jones, le GM des Suns.

« Ces gars ne bougeront pas » a ainsi répété le dirigeant, invité sur l’émission de radio « Arizona Sports’ Burns & Gambo », après la présentation de Mike Budenholzer. « Ces gars font partie de la solution, ils font partie de la réponse. On a récupéré Kevin et Brad pour jouer avec Devin, pour une raison. En sachant qui ils sont, des athlètes olympiques, des joueurs d’équipe, et que si on assemblait les trois, on pourrait se battre pour le titre. »

Sauf que réunir trois des meilleurs scoreurs de NBA ne suffit pas à faire une équipe capable de remporter le titre.

« Mais que pouvons-nous faire collectivement avec eux et le reste de l’équipe ? C’est la question à laquelle nous cherchons à répondre en ce moment »

« Comme toutes les équipes, on ne peut pas gagner avec trois joueurs » consent James Jones. « Ça se fait avec le reste de l’équipe, de la 4e à la 15e place. Ce sont eux qui vont faire bouger les choses pour nous, parce que nous savons ce que Devin, Kevin et Brad peuvent faire par eux-mêmes. Mais que pouvons-nous faire collectivement avec eux et le reste de l’équipe ? C’est la question à laquelle nous cherchons à répondre en ce moment ».

Une question dont les réponses ne sont pas forcément simples, avec un « Big Three » qui monopolise plus de 150 millions de dollars de salaire par saison. Autour d’eux, seuls Grayson Allen, Jusuf Nurkic, Nassir Little et David Roddy sont sous contrat pour la saison prochaine, Eric Gordon, Josh Okogie, Damion Lee et Drew Eubanks pouvant eux tous décider de tester le marché durant l’été…

Et comme le club n’a plus beaucoup « d’assets », notamment de choix de Draft, pour monter des échanges, alors que le nouvel accord collectif limite également les options de recrutement du club, il va falloir être très inventif.

« Nous devons trouver un équilibre. Mais je suis prêt à m’adapter », conclut James Jones. « Nous devons l’être, car la NBA est en perpétuelle évolution. Mais je sais que le fait d’avoir Devin, Kevin et Brad nous donne beaucoup de flexibilité pour être patient avec les gars qui sont derrière dans la hiérarchie de l’équipe. »