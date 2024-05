Au tour de Josh Hart de se blesser !

Avec combien de joueurs les Knicks vont-ils finir ces playoffs ? Alors qu’ils évoluent déjà sans Julius Randle, Bojan Bogdanovic, Mitchell Robinson et OG Anunoby, les coéquipiers de Jalen Brunson ont perdu Josh Hart dans la 6e manche face aux Pacers. « Iron Man » des Knicks avec ses quelque 44 minutes de temps de jeu en playoffs, Josh Hart s’est blessé au niveau des abdominaux.

C’est après une lutte au rebond avec Pascal Siakam qu’il s’est immédiatement tenu le ventre ou les cotes. Sorti plusieurs fois du terrain pour se faire soigner, il a finalement déclaré forfait pour le 4e quart-temps, et le staff médical a indiqué qu’il souffrait des abdominaux. La question est désormais de savoir s’il pourra jouer le Game 7…

« Il fera tout pour jouer » prévient Isaiah Hartenstein. « S’il est capable de tenir sur ses jambes, il jouera sans doute ». Même réponse chez Jalen Brunson : « Je m’attends à ce qu’il joue. C’est un Game 7 ! »

Tandis que Tom Thibodeau préfère attendre d’en savoir plus avant de se prononcer, Miles McBride donne un petit indice. « Il semble aller mieux. Certes, le fait qu’il demande à sortir n’est pas un bon signe, mais je pense qu’il va rebondir ».

Pour sa part, Donte DiVincenzo est plus fataliste : « C’est le résumé de notre saison, et on a assez de joueurs pour y arriver ».

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 Total 453 29 45.9 34.4 74.8 1.2 5.4 6.6 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.