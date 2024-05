Darius Garland s’est transformé en scoreur

Il y a 48 heures, on pointait du doigt l’hyper-dépendance des Cavaliers à Donovan Mitchell. Parmi les joueurs qui devaient élever leur niveau de jeu, il y avait Darius Garland, très décevant depuis le début des playoffs avec ses 15 points de moyenne. C’est peu pour un ancien All-Star. Et puis, cette nuit, on apprend le forfait de Donovan Mitchell, touché à un mollet, et Garland n’a pas eu d’autre choix que de prendre le relais comme option numéro 1 en attaque.

« Ce soir, je vais devoir me concentrer sur le shoot si Donovan ne joue pas, mais c’est ce que j’ai fait lors des deux derniers matches », avait annoncé Garland au shootaround. « Je vais juste essayer de penser d’abord aux tirs, et chercher les miens un peu plus souvent ».

Il franchit la barre des 30 points

Après un quart-temps, on ne peut pas dire que Garland avait tenu promesse : 0 point à 0 sur 3 aux tirs. Difficile de changer ses habitudes d’un match à l’autre, et le meneur de Cleveland a surtout cherché à faire jouer les autres en début de match. Et puis, il s’est enfin décidé à être agressif.

« C’est de ma responsabilité. Je suis le leader sur le terrain. Je dois prendre les choses en main, être agressif, et juste essayer d’aller au bout » avait-il annoncé. Et cette fois, il s’est lâché pour atteindre la barre des 30 points, dont 19 après la pause. Il ajoute 7 passes et 2 interceptions, et ne perd que deux ballons.

« C’est un guerrier » dit de lui Max Strus. « Il a fait ce que nous attendions de lui : trouver un moyen de s’améliorer et d’en faire plus pour nous aider. C’est le cas pour nous tous. Nous devons tous faire quelque chose de plus pour trouver un moyen de gagner ».

Auteur de 19 points, Caris LeVert est fier de la réaction de son coéquipier. « Je pense que les gens oublient un peu les rôles qui sont attribués aux joueurs en NBA. Il est évident qu’avant l’arrivée de Donovan, Darius était le leader . C’était un All-Star. »

Malheureusement, les absences de Jarrett Allen et Donovan Mitchell sont trop handicapantes, et la performance de Garland sera insuffisante pour faire tomber les Celtics. « Il a été phénoménal » souligne JB Bickerstaff. « Il a porté un lourd fardeau pour nous. Il leur a mis la pression offensivement, les a obligés à prendre des décisions difficiles, et ensuite j’ai trouvé qu’il avait fait les bons choix. Il a fait du bon travail en nous motivant. »