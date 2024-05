Jordan Brand continue de mettre en avant la Jordan Tatum 2 dans son calendrier de sorties et pour cause, Jayson Tatum brille encore cette saison sous le maillot du leader de la conférence Est. Même s’il n’a pas encore vraiment régalé en playoffs pour l’instant (un seul match à plus de 25 points), JT reste une valeur sûre auprès du marché mondial.

Ce coloris « Sidewalk Chalk » aux tons pastel était d’ailleurs sans doute prévu comme version « Easter » pour Pâques, ce qui ne l’empêchera pas de trouver son public, même plus d’un mois après.

Jordan Brand a encore soigné le modèle avec une base d’un rose très léger, proche du blanc, assortie d’une languette grise sur laquelle le logo de Jayson Tatum apparaît en bleu turquoise. Des motifs au tons pastel ressortent également sur les parties latérales, entre rose et violet, bleu et vert, tandis que l’intérieur du col complète le tout d’un violet plus foncé.

La Jordan Tatum 2 « Sidewalk Chalk » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros. C’est le quatrième coloris de la JT 2 mis en vente en France.