Le rebond offensif, la clé de la qualification des Mavericks

En février dernier, les Mavericks sont allés chercher PJ Washington et Daniel Gafford, et depuis l’équipe a trouvé son rythme de croisière. Avec une raquette renforcée, la défense est meilleure, le jeu est plus équilibré, et on a bien vu, cette nuit, l’impact que pouvait avoir le rebond. Et plus particulièrement le rebond offensif.

Dans le Game 6 face aux Clippers, les Mavericks ont capté 18 rebonds offensifs, qu’ils ont transformé en 21 points ! Sept joueurs ont pris au moins un rebond offensif, preuve que c’est un effort commun, et les plus gloutons ont été Dereck Lively II et Daniel Gafford avec, respectivement, 5 et 4 prises.

« C’est depuis la ‘trade deadline' » réagit Luka Doncic à propos de cette domination au rebond. « Toute la saison, Tyson (Chandler) a bossé avec Dereck. C’est très utile d’apprendre avec Tyson. C’est très important. Puis on a récupéré Daniel. Donc, c’est depuis la ‘trade deadline' ».

Précieux avant de défier le Thunder

Cette nuit, les Mavericks ont donné le ton d’entrée avec 10 rebonds offensifs dès le premier quart-temps. « Lorsqu’on a raté des tirs, Gaff et les autres nous ont donné une deuxième ou une troisième opportunité. C’est quelque chose que nous voulions faire dans cette série : prendre le contrôle du rebond lorsqu’on manquait des tirs » explique Jason Kidd. « Et nous avons raté pas mal de tirs… Mais les gars nous ont aidés à nous profiter de secondes et de troisièmes chances. Dereck a fait un travail incroyable pour dévier des ballons et nous avons capitalisé sur ces rebonds offensifs. »

On ne sait pas ce que les Clippers avaient inscrit dans leur rapport de scouting, mais les Mavericks n’étaient que 23e de la NBA au rebond offensif cette saison avec moins de 10 prises par match. Cette nuit, ils avaient donc déjà atteint ce total dès la fin du 1er quart-temps.

« Quand on a récupéré Dereck et Gafford, tout a changé ! » constate Dante Exum, qui rappelle que Dereck Lively II a été longtemps blessé. « Il s’agit de se mettre aux bons endroits, de regarder beaucoup de vidéos et de comprendre quels types de tirs nous prenons. Cela va nous aider énormément à l’avenir et clairement contre une équipe comme OKC. »

Car le rebond est la grosse faiblesse du Thunder cette saison, et donc un point sur lequel appuyer…