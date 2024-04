Des regrets pour le Magic

Limiter un adversaire à 97% et 27% à 3-points, c’est bien, et ça permet le plus souvent de remporter un match. Sauf lorsqu’on fait encore pire en attaque…

C’est ce qui est arrivé samedi soir au Magic, qui s’est incliné de 14 points dans la première manche de sa série face à Cleveland. Inexpérimenté, le Magic a fait preuve de précipitation, incapable de créer sur jeu placé, mais aussi de prendre le temps sur des points faciles. Trois stats le prouvent : les 9 balles perdues de Paolo Banchero ; les 11 lancers-francs ratés ; le 8 sur 37 à 3-points !

« Cleveland a fait du très bon boulot pour verrouiller la raquette, et pour sortir sur les tirs » souligne Jamahl Mosley, tandis que Franz Wagner regrette l’immobilisme en attaque. « Il y a eu quelques possessions où on était statiques. Ce qui mène vers des shoots difficiles. Mais dans l’ensemble, j’ai trouvé qu’on avait fait le bon geste. »

Paolo Banchero perd… neuf ballons !

Pour Paolo Banchero, il y avait peut-être un peu d’anxiété chez certains qui découvraient les playoffs. À commencer par lui. « Il y a beaucoup de choses que j’aurais pu mieux faire. J’ai perdu des ballons… J’étais juste super nerveux, super excité, et j’ai perdu [la balle] sur quelques actions. C’est une chose que je dois améliorer. Je suis responsable de 9 de nos 12 pertes de balle, et je n’ai donc pas l’intention de recommencer. »

Une nervosité qu’on a retrouvé sur la ligne des lancers. « Je me suis bien débrouillé et j’ai été agressif » enchaîne Paolo Banchero. « Je suis allé au cercle, et j’ai provoqué des fautes. Mais je dois juste mettre mes lancers-francs… »

Voilà pourquoi Paolo Banchero est optimiste pour le Game 2. « On shoote à 32%. On est à 21% à 3-points et 60% aux lancers-francs, et le match s’est joué à deux minutes de la fin. On a très bien défendu, mais en attaque, on n’a pas été bon. Si notre attaque se met au niveau de notre défense, tout ira bien. »