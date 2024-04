Le MVP de la nuit | Tyler Herro a bien imité Jimmy Butler

Sans Terry Rozier et Jimmy Butler, l’attaque de Miami reposait sur les épaules de Tyler Herro face aux Bulls.

Et le meneur/arrière a répondu présent, frôlant le triple-double (24 points à 8/17 au tir, 10 rebonds, 9 passes) en donnant surtout le ton pour ses coéquipiers. Ses cinq passes décisives dans le premier quart-temps ont ainsi lancé Miami, tout comme sa volonté de jouer vite en contre-attaque et d’attaquer Alex Caruso sur le dribble.

« Beaucoup de gens déterminent l’issue d’une rencontre en fonction du nombre de points que vous inscrivez » explique-t-il après la rencontre. « Mais Jimmy Butler fait l’inverse de ça. Il pèse sur le match de tellement de façons, en partageant le ballon, en faisant les bonnes lectures pour ses coéquipiers. J’ai essayé d’être le plus Jimmy que je le pouvais ce soir pour faire les bonnes actions, donner des tirs aux gars et ne rien forcer. »

« On veut Boston ! »

Maintenant, place au premier tour face à Boston, la meilleure équipe de l’Est et de la saison en NBA.

Ce sera le quatrième duel en playoffs entre les Celtics et le Heat sur les cinq dernières saisons, avec bien sûr la finale de conférence remportée par Jimmy Butler et sa bande l’an passé. Du côté du public floridien, on chantait même « vouloir Boston » pendant la rencontre face aux Bulls…

« Evidemment, sur le plan des chiffres et de statistiques, c’est la meilleure équipe de la ligue donc ce sera un énorme défi pour nous. Mais nous sommes construits pour ça, nous sommes enthousiastes » conclut Tyler Herro.

Rendez-vous dès demain, car le Game 1 se jouera à Boston, dimanche soir, à partir de 19h00, heure française !