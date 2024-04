Bilal Coulibaly veut profiter de l’été pour passer un cap en attaque

Au repos forcé depuis sa blessure au poignet droit il y a un mois, Bilal Coulibaly (2m03, 19 ans) a assisté à la fin de saison des Wizards depuis le banc de touche.

L’ailier rookie, que l’on surnomme déjà « B-Coul » dans la capitale fédérale, est déjà tourné vers son été. Une période clé dans son développement. Et pourquoi pas mieux, avec les JO à domicile à Paris ?

« Je suis sur le point d’enlever mon plâtre et je suis donc impatient de pouvoir commencer ma rééducation et de retourner sur le terrain », a-t-il expliqué dans son interview traditionnelle de fin de saison. « On n’a pas encore eu de vraies discussions là-dessus [avec Vincent Collet] parce qu’il faut attendre que la saison soit terminée mais je pense, et j’espère, que ça va se faire rapidement. J’ai toujours dit que je voulais faire partie de l’Équipe de France et faire les JO. »

« Le plus important, c’est de bien prendre soin de son corps »

Avant de pouvoir toucher du doigt ce rêve olympique, Bilal Coulibaly a en tout cas déjà pensé son été en termes de travail basket. L’ambitieux rookie veut passer un cap en attaque !

« Je veux juste bosser mon jeu. Je suis content de pouvoir aussi passer du temps avec mes amis et ma famille. Mais mon objectif de l’été va être de bosser mon jeu d’attaque, et tout ce que je veux améliorer pour la saison prochaine. En l’occurrence mon tir, afin d’être capable de le déclencher plus rapidement. Je veux aussi pouvoir créer mes propres situations de tir. Et cela implique du travail sur mon dribble et ma maîtrise du ballon en général. »

Satisfait de sa première campagne américaine, et désormais au parfum de la culture locale, l’ailier tricolore sait également qu’il dispose encore d’une grosse marge de progression physique.

« Je savais que les joueurs allaient être plus athlétiques et plus physiques. Mais au final, à chaque fois que j’ai mis les pieds sur un parquet, je n’ai pas ressenti de grosses différences et j’ai pu défendre sur les meilleurs scoreurs adverses, ce dont je suis très satisfait. J’ai beaucoup appris », conclut-il. « Le plus important, c’est de bien prendre soin de son corps. Faire ses soins tous les jours. Boire aussi beaucoup d’eau [rires]. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.8 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 Total 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.8 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.