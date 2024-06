Bilal Coulibaly vise le All-Star Game… dès l’an prochain

Coéquipiers il y a deux semaines à l’occasion du Rising Stars Challenge, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly pourraient se retrouver dans le même contexte la saison prochaine. Et pourquoi pas, à l’avenir, lors du All-Star Game ?

S’il fait peu de doutes que le premier s’invitera très vite au match des « grands », le second ne manque pas non plus d’ambitions par rapport à ce rendez-vous. « Mes prochains objectifs ? Je dirais que le ‘Rising Stars’ était cool. Mais j’essaierai de revenir l’année prochaine comme All-Star, c’est sûr. L’année prochaine, collectivement, on s’améliorera, on gagnera plus de matches et on participera aux playoffs », affiche, plein de confiance, le Français chez Sportskeeda.

Un vaste programme tant pour lui que pour les Wizards, récemment « dépassés » au classement par les Pistons à la place de pire équipe de l’Est et même de la ligue. Avec 14 défaites de rang, série en cours, les hommes de la capitale affichent un bilan désastreux de 9 victoires pour 51 défaites.

Sur le plan personnel, le rookie commençait à enchaîner les matchs comme titulaire avant de se blesser au bassin sur une tentative de dunk face aux Cavs, il y a une semaine.

Ne plus ressentir le « rookie wall »

Selon lui, pour devenir All-Star, « il faut travailler sur son jeu. Passer son temps à la salle. Prendre soin de son corps avant tout. C’est la chose la plus importante. On n’a qu’un seul corps, il faut donc en prendre soin. Ensuite, il faut bosser. J’essaie de travailler le plus possible. Mais en même temps, j’essaie de prendre soin de mon corps avec mon coach personnel et mon physiothérapeute. »

Bosser, montrer son « éthique du travail », au point de ne plus ressentir les effets d’un phénomène bien connu chez les jeunes joueurs. « On m’a parfois dit qu’entre décembre et janvier, quand on est rookie, on peut se sentir fatigué et tout le reste. Certains appellent cela le ‘rookie wall’. Je vais donc continuer à travailler pour ne pas le sentir », annonce-t-il.

Lui-même a connu un ralentissement statistique. Alors qu’il tournait à 9 points de moyenne à 53% de réussite sur les mois de novembre et décembre, le joueur de 19 ans a tourné à 7 points en février, pour seulement 34%. Une production qui lui faudra au moins doubler à l’avenir pour espérer viser le match des étoiles. Une chose est sûre, ce n’est pas le temps qui lui manque pour atteindre de tels objectifs.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.8 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 Total 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.8 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.