Les Clippers ne savent pas quand Kawhi Leonard pourra rejouer

Alors que le Game 1 entre les Clippers et les Mavericks est prévu dimanche soir (21h30), on ignore encore si Kawhi Leonard pourra tenir sa place à l’entame de la série. Lui qui, rappelons-le, souffre depuis bientôt trois semaines d’une douleur persistante au genou droit (le même qu’il s’était blessé il y a près d’un an).

À l’image des Bucks avec Giannis Antetokounmpo, la franchise californienne avance dans le flou à l’approche des playoffs mais, en l’état, elle se prépare à retrouver son ailier All-Star dès ce week-end.

« Nous prenons la situation au jour le jour » glisse Tyronn Lue, confiant mais prudent. « Il progresse, il va mieux et nous verrons à quel point il continue de progresser. […] Nous n’avons pas encore de calendrier [pour son retour]. »

Il s’entraîne légèrement…

Pour le coach de Los Angeles, rien ne sert donc de se précipiter, d’autant que Kawhi Leonard n’a pas été verni au niveau des blessures, ces dernières années.

« [Nous allons faire] ce qui est le mieux pour lui, en nous assurant de le protéger » insiste Tyronn Lue. « Je ne suis pas encore sûr de son nombre de minutes et de s’il pourra jouer longtemps, donc nous attendons juste et nous prenons les choses au jour le jour. »

Kawhi Leonard s’entraîne, mais c’est pour le moment léger car il n’a pas participé à de cinq-contre-cinq, et le pessimisme reste ainsi toujours de mise dans le camp californien. Le compte à rebours est lancé pour celui qui est censé disputer les prochains JO avec Team USA, et qui tourne à 23.7 points, 6.1 rebonds, 3.6 rebonds et 1.6 interception de moyenne cette saison.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.