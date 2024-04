Nouveau record d’affluence dans les salles NBA

La saison régulière a pris fin dimanche, et la NBA peut se féliciter des chiffres d’affluence dans les salles avec un record de 22 536 341 spectateurs. C’est 1.4% de mieux que la saison passée, et ça donne une affluence moyenne de 18 322 spectateurs par rencontre.

Dans le détail, on découvre que 71% des rencontres se sont jouées à guichets fermés, soit 71% du total. Par ailleurs, les salles étaient remplies à 98% et c’est un autre record absolu.

Dix franchises réalisent l’exploit de jouer toutes leurs rencontres à domicile à guichets fermés. Il s’agit des Celtics, des Warriors, du Heat, des Sixers, des Wolves, du Thunder, des Cavaliers, des Mavericks, des Nuggets, des Kings et des Suns. La plus belle progression est pour le Thunder avec 12.5% de spectateurs en plus, tandis que les Wolves ont attiré 7.5% de public supplémentaire. On notera d’ailleurs que les dix franchises en « sold-out » sont en playoffs ou au play-in.

La mise en place du In-Season Tournament a donné de l’intérêt à des rencontres du début de saison et jamais il n’y avait eu autant de monde dans les salles en novembre.