« Play-in » | Les Bulls auront l’avantage du terrain face aux Hawks

Avec seulement 38 victoires, dire que les Bulls ont fait une bonne saison serait évidemment exagéré. Néanmoins, avec cette qualification pour le « play-in » et le frisson qui va avec, ils ont sauvé leur exercice pourtant bien mal embarqué après quelques semaines.

En effet, le 1er décembre 2023, ils pointaient à la 13e place de la conférence Est, avec 5 victoires pour 14 défaites. Pendant un mois, les Bulls vont remonter au classement, pour finalement s’installer à la 9e place le 8 janvier et ne plus la quitter depuis !

« Je suis heureux pour les gars. Quand on est dans l’instant, on n’a pas l’opportunité de regarder en arrière et d’où l’on vient », insiste Billy Donovan. « Je l’ai déjà dit : on a mal commencé. J’ai apprécié de voir les gars rester ensemble, se battre, ne pas abandonner, ne pas se trouver d’excuse ni pointer du doigt les autres. Au fil de la saison, on a perdu des joueurs, mais ils n’ont jamais varié de tout ça. Ce qu’ils ont fait pour en arriver-là est génial. »

Des difficultés toute la saison qui ont endurci le groupe

La victoire face aux Pistons a permis d’assurer l’avantage du terrain face aux Hawks mercredi pour le « play-in ». Si Chicago veut rejoindre les playoffs, il faudra toujours gagner deux matches, mais seulement un à l’extérieur, chez le 7e ou le 8e de la conférence. C’est bien, mais ce n’est pas l’assurance de réussir.

« J’ai toujours pensé que c’était bien de jouer chez nous, devant un public électrique. C’est à nous de donner des raisons à nos spectateurs d’être heureux. Mais des équipes ont gagné à l’extérieur la saison passée : Atlanta à Miami, Oklahoma City à New Orleans, nous à Toronto. C’est bien de jouer à domicile, mais ce n’est pas une garantie », prévient le coach.

Sur les six dernières saisons, la franchise de l’Illinois n’a eu le droit qu’à un seul premier tour de playoffs, en 2022. Les fans des Bulls peuvent-ils espérer affronter les Celtics dans une semaine ? Ce sera dur, mais au moins, avec le « play-in », ils peuvent rêver.

« On a connu toutes les émotions cette saison et on doit utiliser cette résistance pour tout donner la semaine prochaine », constate DeMar DeRozan. « Notre mauvais départ nous a endurci, nous a préparé pour les moments compliqués. On sait qu’on doit toujours se battre. Je peux compter sur notre équipe pour ça. On a traversé des épreuves. »