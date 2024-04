Une semaine difficile mais riche en enseignements pour le Thunder

Sur une série de trois défaites de rang, une rareté dans leur saison qui s’explique notamment par la double absence de Shai Gilgeous-Alexander et de Jalen Williams, le Thunder a renoué avec la victoire cette nuit en profitant de leur visite face aux faiblards Hornets (121-118).

Portée par un triple-double de Josh Giddey (20 points, 13 rebonds, 13 passes) et un double-double de Chet Holmgren (20 points, 10 rebonds), la franchise d’Oklahoma City a également pu compter sur un bel effort collectif, avec sept joueurs à 10 points ou plus.

« Ce n’était clairement pas un chef-d’œuvre d’exécution. Mais les matchs de cette semaine vont être très importants pour nous », reconnaît Mark Daigneault dans The Oklahoman. « Je pense qu’il y a des choses qu’on peut retenir, et puis, il y en a d’autres qu’on peut effectivement laisser de côté. Mais quoiqu’il en soit, il y a eu beaucoup d’apprentissage pour notre staff comme pour nos joueurs cette semaine. »

En l’occurrence, de retour chez lui en Caroline du Nord, Aaron Wiggins (26 points, 6 interceptions, 5 passes) a marqué des points pour grappiller des minutes lors des prochains playoffs.

« Il a été très bon. Il a été un des bénéficiaires de notre manière de jouer sur ce match. Il a aussi réussi de très bonnes choses à la création, avec la balle en main. Il a bien progressé sur cet aspect de son jeu. »

Des « role players » qui emmagasinent de la confiance

Un autre exemple de joueur qui a bien rentabilisé son rôle accru, c’est Lindy Waters III (10 points en 15 minutes), le shooteur qui a ainsi montré qu’il pouvait aussi s’imposer balle en main en pénétration.

De la même manière, Isaiah Joe (10 points) a prouvé qu’il ne manquerait pas deux fois l’occasion de rentrer les tirs importants en fin de match. Car s’il avait raté la cible à Philadelphie il y a peu, il a fait mouche à Charlotte !

« Isaiah a rentré des gros tirs. Je suis content pour lui car il avait eu des positions similaires à Philly dans la dernière minute du match. Il avait eu de belles positions mais il avait manqué. Or, personne ne tire plus de fierté de réussir ces actions que lui. De les réussir [cette nuit] a été énorme pour nous. »

Actuellement troisième dans la conférence Ouest, à un match de Denver et de Minnesota, et donc potentiellement opposé aux Suns au premier tour des playoffs si le classement ne bouge plus, le Thunder va finir sa saison régulière à la maison, avec une série de quatre matchs à domicile. Pour viser plus haut.

« On a plusieurs joueurs qui ont gagné beaucoup de confiance sur ces derniers matchs, de l’expérience d’avoir plus de minutes et des rôles plus importants. Quand on va retrouver Shai et Jalen, on espère qu’ils vont pouvoir maintenir cette confiance dans le rôle qu’ils jouent en temps normal pour nous » conclut Mark Daigneault.