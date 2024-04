Le MVP de la nuit | Soirée capitale pour PJ Washington

« Environ cinq personnes sont venues me voir pour ne me parler que de Cleveland (rires), il s’est passé littéralement la même chose. » PJ Washington peut en sourire aujourd’hui. Fin février sur le parquet des Cavs, l’ailier-fort des Mavs pensait offrir la victoire à son équipe d’un petit tir dans la raquette dans les derniers instants.

C’était sans compter sur une incroyable réponse au buzzer de Max Strus depuis l’autre bout du terrain. Cette nuit face aux Warriors, PJ Washington s’est retrouvé dans une situation similaire, avec une finition sous le cercle, à laquelle les Californiens ne parviendront pas à répondre.

Combler l’absence de Luka Doncic

Cette fois-ci, la victoire était au bout pour des Mavs qui évoluaient sans leur maître à jouer, Luka Doncic. Une telle absence appelait les autres Texans à augmenter leur volume de jeu. Ce que l’ailier-fort a sérieusement fait. Ce tir de la gagne venait conclure sa plus belle soirée depuis son arrivée à Dallas : 32 points (12/18 aux tirs dont 5/8 de loin), 5 rebonds, 5 interceptions, 3 passes décisives et 2 contres.

« Je n’ai su qu’à la fin du match qu’il avait marqué 32 points, j’ai fait ‘Oh mon Dieu’ », exagère à peine Daniel Gafford, très marqué par l’investissement défensif de son coéquipier.

Gommer sa maladresse récente

« Il a été bon des deux côtés du terrain, il s’est montré en attaque. Et en défense, c’est ce qu’il fait tout au long de la saison, depuis qu’il est arrivé avec le transfert. On avait besoin de quelqu’un, sans être Luka, qui soit capable de nous apporter des points, et je trouve qu’il a fait du bon boulot pour prendre des ‘catch and shoot’ en rythme », apprécie de son côté Jason Kidd.

PJ Washington a rentré trois tirs du genre dès le premier quart-temps pour bien lancer sa soirée. « Je n’ai clairement pas été adroit ces derniers temps, donc ça a été un bon coup de boost pour moi, niveau confiance », avoue l’intéressé qui a bouclé son mois de mars avec 10.5 points de moyenne pour seulement 38% de réussite.

« Il a été spectaculaire. On pouvait deviner qu’il allait passer une soirée particulière rien qu’en voyant comment il avait commencé le match. C’est ce dont on avait besoin, surtout quand on n’a pas certains gars dans le cinq et qu’on a besoin de cette puissance de feu offensive », insiste Kyrie Irving, salué par son coach pour avoir lâché le cuir, sur la prise à deux finale, vers Tim Hardaway Jr. qui a pénétré et trouvé PJ Washington.

Était-ce bien le meilleur match de ce dernier à Dallas ? « En attaque c’est sûr, j’aurais pu faire un peu mieux en défense. Je trouve que j’ai perdu beaucoup de ballons (4). Je suis juste heureux qu’on ait gagné. »

P.J. Washington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 58 30 45.5 37.4 64.7 1.0 4.5 5.5 2.1 2.7 0.9 1.6 0.8 12.2 2020-21 CHA 64 31 44.0 38.6 74.5 1.5 5.1 6.5 2.5 2.7 1.1 2.0 1.2 12.9 2021-22 CHA 65 27 47.0 36.5 71.6 1.3 3.9 5.2 2.3 2.3 0.9 1.3 0.9 10.3 2022-23 CHA 73 33 44.4 34.8 73.0 1.0 3.9 4.9 2.4 2.6 0.9 1.5 1.1 15.7 2023-24 * All Teams 68 30 43.4 31.9 68.9 1.2 4.4 5.5 1.9 2.4 0.9 1.3 0.8 12.8 2023-24 * CHA 44 29 44.6 32.4 71.3 1.2 4.1 5.3 2.2 2.6 0.9 1.5 0.7 13.6 2023-24 * DAL 24 32 41.1 30.9 63.4 1.1 4.9 6.0 1.4 2.1 1.0 0.9 0.9 11.3 Total 328 30 44.7 35.5 70.6 1.2 4.3 5.5 2.2 2.6 0.9 1.5 1.0 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.