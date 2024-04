Au bout du suspense, PJ Washington stoppe la série des Warriors

Eh non, les Warriors n’ont pas encore validé leur billet pour le « play-in » ! Pourtant les Rockets ont perdu face au Heat, mais les coéquipiers de Stephen Curry ont encore besoin d’une victoire pour être assurés de finir dans le Top 10 de leur conférence. Un succès qui leur a échappé sur le fil cette nuit puisqu’ils s’inclinent 108-106 à Dallas.

Pourtant privés de Luka Doncic, les Mavericks signent une 13e victoire en 15 matches, et ils peuvent remercier PJ Washington, auteur du panier de la gagne à quatre secondes de la fin. Après avoir mené de 16 points en premier quart-temps, et encore de 10 à six minutes de la fin (98-88), les Mavericks ont tremblé jusqu’au bout.

La faute d’abord à Brandin Podziemski qui envoie, coup sur coup, Draymond Green puis Gary Payton II au dunk avec des séquences dignes des plus belles années des Warriors. Stephen Curry prend le relais, et les Warriors ne comptent plus que quatre points de retard à deux minutes de la fin (103-99).

Place au « money time », et c’est Kyrie Irving qui frappe le premier. Très gêné par Payton, puis Green, il parvient tout de même, à la limite des 24 secondes, à signer un « pull-up jumper » sur sa main opposée. Golden State répond par Payton, sur une merveille de passe de Green (105-101).

Il reste 90 secondes à jouer, et après un loupé de Dante Exum, Stephen Curry climatise la salle avec un 3-points avec le pied sur le logo ! En première intention…

Les Warriors sont revenus à un point (105-104). Derrière, Stephen Curry loupe un 3-points rapide, et on le retrouve pour jouer le passage en force sur PJ Washington. Les arbitres sifflent faute. Steve Kerr demande le « challenge ». Au ralenti, on voit que Curry a levé le talon, et Washington ne met qu’un lancer sur deux (106-104).

Klay Thompson rate son tir au buzzer

Il reste 22 secondes à jouer. Les Warriors peuvent attendre la fin de la possession pour la gagne. Mais Chris Paul trouve Stephen Curry, qui surprend son défenseur par un shoot à mi-distance à zéro degré.

Golden State égalise : 106-106. Les Mavericks ont 12 secondes pour reprendre la main. On surveille Kyrie Irving, et c’est Tim Hardaway Jr. qui débloque la situation. Il s’enfonce dans la défense et trouve Washington sous le cercle. L’ancien intérieur de Charlotte redonne la main aux Mavericks (108-106). Mais il reste quatre secondes…

Chris Paul trouve Stephen Curry sur la remise en jeu, mais impossible de prendre un tir correct, et c’est finalement Klay Thompson qui joue la gagne au buzzer. Il échoue, et les Mavericks mettent fin à la série de victoires à l’extérieur des Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La belle opération des Mavericks. Grâce à cette victoire, conjuguée aux défaites des Kings et des Pelicans, les Mavericks font le break dans la course aux playoffs. Ils restent 5e, et s’éloignent du « play-in » avec deux défaites de moins que New Orleans à quatre matches de la fin.

– Les Warriors diminués. Les joueurs de Steve Kerr ne sont pas encore assurés de finir au moins 10e. Il leur manque une victoire, mais il va falloir serrer les dents puisque Andrew Wiggins, touché à une cheville la veille, a rejoint Jonathan Kuminga à l’infirmerie. La bonne nouvelle, c’est que Gary Payton II est en pleine forme, et que Chris Paul n’a rien perdu de sa vista.

– PJ Washington, le héros. Non content de signer son meilleur match sous ses nouvelles couleurs, PJ Washington plante 32 points à 12 sur 18 aux tirs. Auteur du panier de la victoire, il noircit aussi la feuille avec 5 rebonds, 3 passes, 5 interceptions et 2 contres !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.