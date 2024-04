Même les Raptors gagnent à Milwaukee !

Sur le papier, il n’y avait pas photo entre des Bucks qui retrouvaient Damian Lillard, et des Raptors qui restaient sur 15 défaites de suite. Certes, Giannis Antetokounmpo était en civil à cause d’une blessure à la cuisse, mais quand on ambitionne de gagner le titre, on ne peut pas se permettre de perdre face à une formation déjà en vacances.

Et pourtant, les Bucks s’inclinent une troisième fois de suite face à une équipe sous les 50% de victoires. C’est encore à domicile, et c’est mérité ! Une fois de plus, les joueurs de Doc Rivers ont joué avec le feu. Un match de traînards comme s’ils n’avaient besoin que de jouer cinq minutes pour battre les Raptors.

Portés par l’adresse de Gary Trent Jr. et les accélérations d’Immanuel Quickley, les Raptors avaient fait le break dans le 3e quart-temps. Logique puisque les Bucks n’étaient pas parvenus à tuer le match lorsque Khris Middleton leur avait donné 10 points d’avance en milieu de deuxième quart-temps (40-30).

Pourtant, Damian Lillard était en forme, mais les numéros de solistes ne suffisent pas. Surtout lorsque les passes sont mal assurées, et qu’il n’y a pas de repli derrière.

Damian Lillard sort pour six fautes

Passé en tête à la pause (58-54) grâce à Trent, les Raptors vont donc enfoncer le clou au retour des vestiaires. Les paniers faciles s’enchaînent, par RJ Barrett ou Kelly Olynyk, puis Trent, toujours lui, plante deux 3-points de suite pour mener de 14 points (77-63). Sur le banc, Doc Rivers fait la grève du temps-mort.

Il laisse ses joueurs se débrouiller, et c’est l’énergie de Bobby Portis, certes très maladroit, et du rookie Andre Jackson Jr. qui replace les Bucks sur les bons rails (90-85). Grâce à un 9-0, Milwaukee repasse même devant en début de 4e quart-temps. Mais Trent continue son festival à 3-points, et les Raptors reprennent la main. Ils mènent de quatre points à deux minutes de la fin (110-106).

Place au « Dame Time » habituellement. Sauf que Damian Lillard vient de prendre sa 6e faute, et c’est Bobby Portis qui tente de sauver la patrie. Il réduit l’écart, mais il prend une technique idiote derrière.

Les bras des Raptors ne tremblent pas sur la ligne. Khris Middleton maintient le suspense à 3-points, et il a même la balle de la victoire à 113-111. Mais son 3-points tape le fond du cercle. Quickley prend le rebond. Faute sur l’ancien meneur des Knicks, qui valide la victoire des Raptors (117-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Bucks en perdition. Quinze victoires pour seize défaites. C’est le bilan (négatif) de Doc Rivers à la tête des Bucks. Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo sombrent dans cette fin de saison avec trois défaites de suite face à des formations déjà en vacances. C’est même la cinquième défaite en six matches, et mathématiquement, les Bucks ne sont encore assurés de disputer les playoffs.

– Un « Big Three » invisible. Depuis que Doc Rivers a pris les rênes des Bucks, il n’a pu aligner ses trois meilleurs joueurs qu’à… six reprises ! Cette nuit, Khris Middleton et Damian Lillard étaient présents, mais Giannis Antetokounmpo était absent. Difficile de travailler les automatismes dans ces conditions.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.