Un premier trophée pour Zaccharie Risacher

La saison est loin d’être terminée pour Zaccharie Risacher (2m06, 18 ans), mais l’ailier de Bourg en Bresse s’offre un beau cadeau d’anniversaire en avance avec une première récompense individuelle. À trois jours de fêter ses 19 ans, le prospect français remporte le trophée du EuroCup Rising Star, soit le meilleur espoir de l’EuroCup.

Alors que Bourg en Bresse se prépare à défier le Paris Basketball en finale, le fils de Stéphane devient le premier français à rafler cette récompense avec ses 11.7 points, 3.4 rebonds en moins de 24 minutes par match. Meilleur shooteur à 3-points de l’EuroCup en saison régulière avec 56% de loin, Zaccharie Risacher a inscrit 20 points ou plus à quatre reprises, et mercredi, il avait cumulé 8 points et 5 rebonds dans la troisième manche face au Besiktas.

Favori pour être sélectionné comme premier choix de la Draft 2024, il succède au palmarès à quelques grands noms du basket européen comme Jonas Valanciunas (2012), Kristaps Porzingis (2015) ou encore Dzanan Musa (2018), plus jeune vainqueur du trophée. L’actuel joueur du Real Madrid avait un mois de moins que Zaccharie Risacher.

Dans le scrutin, il devance Nadir Hifi, le meneur franco-algérien, qu’il retrouvera en finale de l’EuroCup la semaine prochaine, et Juan Nunez (Ulm).

Visuel : EuroCup