Une MB.03 pour les Sparks de Los Angeles

Natif de Los Angeles, LaMelo Ball n’oublie pas d’où il vient et après avoir sorti un coloris « Buzz City » aux couleurs de ses Hornets de Charlotte, le meneur de jeu va profiter d’une nouvelle version de la MB.03 pour mettre en avant sa ville natale via un coloris « Spark » en hommage aux Sparks de Los Angeles, franchise mythique de la WNBA.

La tige s’articule entre jaune et vert avec des finitions en orage qu’on retrouve également sur le logo de la languette. Le reste ressort en violet, sur l’empeigne, l’intérieur du col et la semelle extérieure. Sur le talon, l’inscription M.E.L.O. Et 01 of One apparaît en violet tandis que le puma et le « 1+1+1 » est en orange.

La Puma MB.03 « Spark » est disponible sur Basket4ballers au prix de 130 euros.